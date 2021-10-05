Работа на пределе: как в Национальном медцентре имени Бакулева ежедневно спасают десятки людей

В Национальном медицинском центре имени Бакулева каждый день спасают десятки жизней. Туда поступают в том числе и дети с врожденным пороком сердца. Лучшие врачи кардиоцентра проводят многочасовые операции и, казалось бы, совершают невозможное - меняют судьбу детей и дают им новую жизнь и надежду на будущее.

Юстине всего четыре года, но в ее груди уже словно сердце 80-летней старушки. Изношенное и слабое с рождения, но работает на всю мощь, на опасном пределе. Сейчас миллиметр за миллиметром его буквально перекраивают, меняют клапаны, перестраивают артерии. Ювелирная операция, врачи дают интервью, не поднимая глаз.

Хотя казалось, что она росла здоровым, активным ребенком. Одышка стала появляться недавно. Порок сердца у Юстины обнаружили год назад - случайно на обследовании сделали эхокардиографию. Сердце Юстины - оно больше в два раза обычного, а главная артерия отходит не от аорты, а от легочного ствола. А это тройная нагрузка.

Но для врачей не важно, кто перед ними, каких бы крошечных размеров не было сердце, за него будут биться до последнего с холодной головой, операционная - это единственная зона, стерильная от эмоций.

Пока сердце Юстины в руках у хирургов, сердце ее бабушки, которая сама работала врачом, замирает от волнения. Она крепко прижимает к себе кота Васю, ее любимую игрушку. В этой игровой они проводили время до операции, а теперь здесь бабушка себе не находит места, мечтает скорее обнять внучку.

Сегодня в центре Бакулева есть все - от новейшей техники для диагностики до лучших методов операции и реабилитации. Здесь каждый год спасают более двух тысяч малышей с пороками сердца, среди них есть даже дети, чье сердце бьется всего несколько часов. Опасные патологии выявляют еще когда ребенок в утробе матери. И тогда из роддома новорожденные сразу попадают на операционный стол. Ежегодно в России на свет появляются 20 тысяч детей с пороком сердца и это не приговор.

Десятки операций, которые проводят в центре Бакулева, дарят надежду на долгую и полноценную жизнь. После реабилитации дети смогут заниматься спортом и ни в чем себя не ограничивать. Причем, все операции в центре Бакулева бесплатные, вне зависимости от тяжести случая, главное - вовремя обратиться. Операция Юстины длилась шесть часов, потребовалась замена и одного из клапанов. Но теперь, наконец, у Юстины забилось здоровое сердце.