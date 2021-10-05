Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Разрушенный, но не покинутый: как удалось вернуть жизнь в сирийский город Хиш

Алексей Дегтярев
05:52 05.10.2021
Город был освобожден от террористов еще в 2018 году, однако для его заселения пришлось приложить немалоусилий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Жители города Хиша в провинции Идлиб в Сирии возвращаются в свои дома. Этот населенный пункт освободили от боевиков еще в 2018 году, и пришлось проделать большую работу, чтобы люди смогли вновь увидеть родные места.

Временный лагерь размещения беженцев в Хаме занимал помещение школы. Ранее в нем проживали 160 человек, которым пришлось бежать от войны и террористов, наводивших свои порядки в их родном городе Хиш.

Минимум мебели и бытовой техники. Одну комнату десять квадратных метров делили на две - мужскую и женскую половины.

«Наша задача - вернуть этих людей к нормальной жизни. Для этого созданы все условия. Они спрашивали нас, какова ситуация в их родных местах. Обстановка во многих городах провинции Идлиб сейчас спокойная. Например, в Хан-Шейхуне. Благодаря сирийской армии и нашим русским друзьям мы можем полноценно проводить процесс возвращения беженцев», - отмечает губернатор провинции Идлиб Мхаммад Натуф.

Школьные коридоры опустели быстро. Бывшие обитатели лагеря на автобусах отправляются домой.

«Конечно, хочу вернуться. Идлиб - моя родина. Я не была дома шесть лет. Мои дети выросли в лагере. Смотрю в окно и вспоминаю все эти места, родные места. Очень волнуюсь. Интересно, как сейчас выглядит наш город», - говорит беженка Марва Джабраил.

Город выглядит пустынным, много разрушенных домов. Предстоит большая работа по восстановлению. Хиш находится близ печально известного Хан-Шейхуна - бывшего оплота боевиков. Отсюда до линии разграничения Идлибской зоны деэскалации всего 15 километров. Именно поэтому даже после освобождения в Хиш не спешили возвращаться жители.

«Город был освобожден от боевиков в 2018 году. До войны в этом городе проживало порядка 40 тысяч человек. Центром по примирению враждующих сторон была проделана большая работа. Она связана с получением разрешения на заселение этого города. Была проведена огромная работа по разминированию, было обнаружено и уничтожено в течение последнего месяца порядка 200 различных боеприпасов, несколько артиллерийских установок, бомбометов», - поясняет представитель российского ЦПВС в Сирии Андрей Дудкин.

Беженец Маасрин Шаббат разгружает нехитрый скарб, осматривает свой дом, в котором не был четыре года. Серьезных разрушений нет, крыша над головой есть. По возвращении - смешанные чувства, говорит, что долго не мог решиться.

«Мою жену убили боевики, прямо в этом доме. Тогда я понял - нужно бежать и постараться выжить. Хотя бы ради детей. Их у меня шестеро. Вот помогают переносить вещи. Сейчас будем обживаться. Нужно поставить и двери и окна», - рассказывает он.

Развивающийся сирийский флаг на центральной площади Хиша - в прямом смысле символ государственной власти. Здесь все понимают, что процесс восстановления может занять не меньше времени, чем жизнь в лагере. Главное, что этот процесс начался. А школа в Хаме, где много лет жили переселенцы, уже в ближайшие дни будет вновь использоваться по прямому назначению.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.