Разрушенный, но не покинутый: как удалось вернуть жизнь в сирийский город Хиш

Жители города Хиша в провинции Идлиб в Сирии возвращаются в свои дома. Этот населенный пункт освободили от боевиков еще в 2018 году, и пришлось проделать большую работу, чтобы люди смогли вновь увидеть родные места.

Временный лагерь размещения беженцев в Хаме занимал помещение школы. Ранее в нем проживали 160 человек, которым пришлось бежать от войны и террористов, наводивших свои порядки в их родном городе Хиш.

Минимум мебели и бытовой техники. Одну комнату десять квадратных метров делили на две - мужскую и женскую половины.

«Наша задача - вернуть этих людей к нормальной жизни. Для этого созданы все условия. Они спрашивали нас, какова ситуация в их родных местах. Обстановка во многих городах провинции Идлиб сейчас спокойная. Например, в Хан-Шейхуне. Благодаря сирийской армии и нашим русским друзьям мы можем полноценно проводить процесс возвращения беженцев», - отмечает губернатор провинции Идлиб Мхаммад Натуф.

Школьные коридоры опустели быстро. Бывшие обитатели лагеря на автобусах отправляются домой.

«Конечно, хочу вернуться. Идлиб - моя родина. Я не была дома шесть лет. Мои дети выросли в лагере. Смотрю в окно и вспоминаю все эти места, родные места. Очень волнуюсь. Интересно, как сейчас выглядит наш город», - говорит беженка Марва Джабраил.

Город выглядит пустынным, много разрушенных домов. Предстоит большая работа по восстановлению. Хиш находится близ печально известного Хан-Шейхуна - бывшего оплота боевиков. Отсюда до линии разграничения Идлибской зоны деэскалации всего 15 километров. Именно поэтому даже после освобождения в Хиш не спешили возвращаться жители.

«Город был освобожден от боевиков в 2018 году. До войны в этом городе проживало порядка 40 тысяч человек. Центром по примирению враждующих сторон была проделана большая работа. Она связана с получением разрешения на заселение этого города. Была проведена огромная работа по разминированию, было обнаружено и уничтожено в течение последнего месяца порядка 200 различных боеприпасов, несколько артиллерийских установок, бомбометов», - поясняет представитель российского ЦПВС в Сирии Андрей Дудкин.

Беженец Маасрин Шаббат разгружает нехитрый скарб, осматривает свой дом, в котором не был четыре года. Серьезных разрушений нет, крыша над головой есть. По возвращении - смешанные чувства, говорит, что долго не мог решиться.

«Мою жену убили боевики, прямо в этом доме. Тогда я понял - нужно бежать и постараться выжить. Хотя бы ради детей. Их у меня шестеро. Вот помогают переносить вещи. Сейчас будем обживаться. Нужно поставить и двери и окна», - рассказывает он.

Развивающийся сирийский флаг на центральной площади Хиша - в прямом смысле символ государственной власти. Здесь все понимают, что процесс восстановления может занять не меньше времени, чем жизнь в лагере. Главное, что этот процесс начался. А школа в Хаме, где много лет жили переселенцы, уже в ближайшие дни будет вновь использоваться по прямому назначению.