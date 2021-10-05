Ученые разработали новое обезболивающее

Новый препарат для местного лечения воспалительной боли разработали в США. Описание разработки опубликовано в журнале Nature Сommunications.

Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Баффало выяснили, что особый тип нейронов в мозгу человека задействует эндоцитоз, процесс, при котором клетка захватывает твердые частицы или живые клетки, чтобы сигнализировать о боли. Исследователям удалось подавить эндоцитоз с помощью генетического и фармакологического подходов и за счет этого добиться значительного уменьшения боли. Они вводили липидированный пептид AP2 в окончания болевых нейронов и за счет этого сумели подавить их гиперактивность.

«Подавляя эндоцитоз, мы оказались способны предотвращать передачу нейронами информации о боли в центральную нервную систему», - отметил один из авторов разработки исследования Рашин Пауэлл.

Обезболивающее на основе новой технологии, считают ученые, позволит избежать зависимости, которая возникает от многих препаратов, в частности, опиоидов, уточняет Lenta.ru.