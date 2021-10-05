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Морской бой: корвет «Громкий» уничтожил крылатую ракету «противника» в Японском море

Анна Касаткина
05:00 05.10.2021
Учебная цель была поражена ракетами зенитного ракетного комплекса «Редут» и огнем 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипаж корвета Тихоокеанского флота «Громкий» вступил в морской бой с кораблем условного противника на учениях в Японском море. В ходе тренировки была успешна поражена крылатая ракета-мишень «Малахит».

Расчеты противовоздушной обороны «Громкого» своевременно обнаружили, взяли на сопровождение, а затем уничтожили крылатую ракету-мишень, выпущенную экипажем малого ракетного корабля «Разлив». Учебная цель была поражена ракетами зенитного ракетного комплекса «Редут» и огнем 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190.

«Стрельба прошла успешно. Все системы и зенитный ракетный комплекс корвета отработали в штатном режиме», - отметили в Минобороны России.

В ведомстве также уточнили, что визуальный контроль за выполнением боевого упражнения обеспечивали беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.

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