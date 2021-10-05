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Названы мифы о COVID-19, которые не прошли проверку временем

Анна Касаткина
03:57 05.10.2021
Вероятность заразиться через предметы и поверхности оказалась минимальна, а животные обычно не способны передать вирус человеку.
Названы мифы о COVID-19, которые не прошли проверку временем
© Фото: pixabay
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Коронавирус - очень необычная инфекция и ученые по-прежнему ищут ответы на многие вопросы, однако некоторые убеждения о COVID-19 не прошли проверку временем. О них в интервью «Известиям» рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

Так, по ее словам, вероятность заразиться через предметы и поверхности минимальна из-за того, что вирус в таких условиях не имеет возможности размножаться. Заражение может случиться только сразу после того, как вирус в достаточной для заражения концентрации попадет на поверхность - если человек коснулся поверхности, а затем слизистой, отметила специалист.

Пшеничная также рассказала, что болеть коронавирусом могут кошки, собаки, леопарды, львы и норки, однако по большей части они переносят заболевание легко и не заражают человека.

Носить очки для предотвращения заражения эффективно, так как они защищают слизистую глаза, отметила врач. Целесообразно и использование перчаток, однако только в случае, если это делается правильно.

«Если постоянно пользоваться перчатками с грязной внешней стороной, прикасаться сначала к потенциально загрязненной стороне, а потом к своим слизистым, то пользы от таких перчаток мало. Если ими правильно пользоваться - выворачивать грязной стороной внутрь при снятии, обрабатывать дезинфектантом руки после их снятия, каждый раз после использования стирать, надевать только чистые, то польза будет», - сказала Пшеничная.

Что касается мнения о том, что коронавирус вытеснил грипп, то оно неверно в подобной формулировке. На снижение заболеваемости гриппом, помимо вакцинации от этой болезни, повлияли масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук, а также «удаленка», объяснила врач.

Ранее терапевт рассказала о росте неврологических расстройств у перенесших коронавирус людей. По ее словам, пациенты все чаще сталкиваются с головными болями и нарушениями сна.

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