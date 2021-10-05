Тяжелая зима: в Британии оценили последствия рекордного роста цен на газ

Тяжелая зима ждет потребителей и поставщиков энергетики в Великобритании из-за рекордно высоких цен на газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую ассоциацию поставщиков и производителей энергии Energy UK.

«Это будет сложная зима для потребителей и поставщиков, поэтому сейчас приоритетом для нас будет пережить следующие несколько месяцев», - сообщили агентству в организации.

Отмечается, что с января из-за высоких цен на газ обанкротились уже 12 энергокомпаний, обслуживающих порядка полутора миллионов потребителей.

В Energy UK также добавили, что сложившаяся ситуация еще раз подчеркивает необходимость расширения ресурсов низкоуглеродной энергии и снижения зависимости от импортного газа. Кроме того, считают эксперты, стране нужна национальная программа по энергоэффективности домов в качестве самой эффективной меры по снижению расходов потребителей.

Цены на голубое топливо в Европе демонстрируют устойчивый рост с начала этого года. В последние недели стоимость фьючерсов резко подскочила. По индексу голландского TTF, в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а 5 октября в моменте цены превышали рекордные 1450 долларов.