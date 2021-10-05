Точно в цель: кадры стрельб из новейшего АК-12 на российско-алжирских учениях

Первые стрельбы из новейшего автомата Калашникова АК-12 провели в участники российско-алжирского учения в Северной Осетии. Совместная тренировка прошла на полигоне Тарское Южного военного округа (ЮВО).

Занятия по огневой подготовке с личным составом Алжирской национальной народной армии проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою и выполнение упражнений контрольных стрельб. Военнослужащие выполняли стрельбу с места по неподвижным и движущимся целям из различных положений и со сменой огневой позиции.

Международное совместное учение продлится до 12 октября, в нем принимают участие около 200 военнослужащих с обеих сторон, задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО.

АК-12 разработан концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных сил РФ. На вооружение он был принят в конце 2018 года, по сравнению с предыдущими поколениями автомат обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы.