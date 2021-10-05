Посольство РФ выясняет судьбу задержанного во Франции судна, на котором могли быть россияне

Российские дипломаты обратились к французским властям с просьбой предоставить информацию о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. По данным местных СМИ, в состав команды входят несколько россиян. Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов.

«Посольству РФ в Париже известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу. Сначала надо выяснить, кто там вообще», - сказал Макогонов.

О задержании судна в порту Дюнкерка ранее сообщило Agence France-Presse. На борту корабля, якобы были обнаружены наркотики. По данным журналистов, капитан судна из Румынии, а экипаж состоит из 20 моряков. Помимо россиян в него входят филиппинцы, украинцы и граждане Эфиопии. Задержанные доставлены в Париж, где ожидают решения суда.