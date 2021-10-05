В России могут упростить продажу земли

Российский кабмин решил упростить продажу земли и домов гражданам, внеся в Госдуму проект закона о частичном снятии запрета на приватизацию участков, расположенных рядом с водоемами. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

По мнению авторов документа, отмена ограничений не повлечет за собой дополнительных рисков загрязнения водоемов.

«Отмена ограничения на предоставление земельных участков в границах второго пояса ЗСО в собственность имеет экономическое и социальное значение. Ущерб источникам питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не зависит от вида права, в соответствии с которым предоставлен земельный участок, и может быть осуществлен как собственником, так и арендатором земельного участка», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы предложения подчеркивают, что при нарушении этой нормы привлечь к ответственности собственника участка намного проще, чем его арендатора.

Согласно настоящему законодательству, земельные участки, которые относятся к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность. Для водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с законодательством. При этом в ЗСО источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного, промышленного или сельскохозяйственного строительства запрещается или ограничивается в случаях и порядке, установленных санитарными правилами и нормами.

В правительстве полагают, что отмена данного ограничения позволит мобилизовать в консолидированный бюджет одной только Московской области не менее 4,5 миллиарда рублей ежегодно в виде прибыли от продажи и перераспределения земли.