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В России могут упростить продажу земли

Роман Захаров
21:53 05.10.2021
Правительство РФ внесло в Госдумы соответствующий законопроект.
В России могут упростить продажу земли
© Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress
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Российский кабмин решил упростить продажу земли и домов гражданам, внеся в Госдуму проект закона о частичном снятии запрета на приватизацию участков, расположенных рядом с водоемами. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

По мнению авторов документа, отмена ограничений не повлечет за собой дополнительных рисков загрязнения водоемов.

«Отмена ограничения на предоставление земельных участков в границах второго пояса ЗСО в собственность имеет экономическое и социальное значение. Ущерб источникам питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не зависит от вида права, в соответствии с которым предоставлен земельный участок, и может быть осуществлен как собственником, так и арендатором земельного участка», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы предложения подчеркивают, что при нарушении этой нормы привлечь к ответственности собственника участка намного проще, чем его арендатора.

Согласно настоящему законодательству, земельные участки, которые относятся к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность. Для водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с законодательством. При этом в ЗСО источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного, промышленного или сельскохозяйственного строительства запрещается или ограничивается в случаях и порядке, установленных санитарными правилами и нормами.

В правительстве полагают, что отмена данного ограничения позволит мобилизовать в консолидированный бюджет одной только Московской области не менее 4,5 миллиарда рублей ежегодно в виде прибыли от продажи и перераспределения земли.

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