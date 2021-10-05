Ученые нашли ключевой элемент иммунитета легких к COVID-19

Специалисты из Медицинской школы Бостонского университета обнаружили молекулу, которая отвечает за иммунитет легких, в том числе, к коронавирусу.

Согласно результатам работы, опубликованным в журнале Nature Communications, контроль над иммунитетом в органах дыхания осуществляется клетками эпителия, которые выстилают внутреннее пространство. Ученые считают, что, за этот процесс в них отвечает молекула MHC-II, взаимодействующая с высокоспециализированными иммунными клетками, T(TRM)-лимфоцитами.

«Но оказалось, что MHC-II в эпителиальных клетках легких сообщает TRM-клеткам, куда идти и что делать. Это новое и неожиданное открытие», - приводит журнал заявление специалистов по результатам проведенных работ.

Медики проанализировали ткани людей и биологических моделей, благодаря чему им удалось узнать, что все типы эпителиальных клеток экспрессируют MHC-II. При этом, по данным специалистов, молекула транскрибируется заметно больше в период инфекционного поражения.

Ученые считают, что после их открытия наука получила возможность разработать терапию, которая простимулирует работу эпителиальных клеток по усилению легочного иммунитета, что поможет, в том числе, против COVID-19.