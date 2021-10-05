Умер режиссер фильма «Бумбараш» Николай Рашеев

Умер режиссер и сценарист Николай Рашеев. Об этом сообщил председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач. Широкую известность Рашеев получил после съемок культового фильма «Бумбараш» с Валерием Золотухиным в главной роли.

«Сегодня утром легендарный кинорежиссер Николай Рашеев решил попрощаться с нами, с этим миром благословенным», - написал Трымбач на своей странице в Facebook.

Зрителям Рашеев запомнился по таким кинолентам, как «Театр неизвестного актера», «Короли и капуста», «Рассмешите клоуна» и многим другим. Сценарист и режиссер Николай Рашеев ушел из жизни на 86-м году жизни. О причинах смерти не сообщается.