Кадры задержания Саакашвили распространились в соцсетях

Видеокадры с задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в квартире во время застолья были опубликованы каналом POSTV в соцсети Facebook.

На них видно, что политик и полицейские стоят возле накрытого стола с хлебом, хинкали и бутылками со спиртным. Один из правоохранителей обращается к Саакашвили: «Выпейте лекарство», «Пройдемте с нами», «У вас не было куртки?». Экс-президент что-то выпивает, а потом отвечает, что куртка в его сумке, отмечает РИА Новости.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Свое возвращение на родину к октябрьским выборам он анонсировал в соцсетях накануне прибытия в страну, где был объявлен во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг бывшего президента Саакашвили является театром абсурда. Представитель Кремля отметил, что комментировать ее не имеет смысла.