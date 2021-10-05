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Кадры задержания Саакашвили распространились в соцсетях

Майя Мусиенко
14:01 05.10.2021
На них запечатлен момент общения полицейских с политиком.
© Видео: POSTV, Facebook © Фото: POSTV, Facebook
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Видеокадры с задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в квартире во время застолья были опубликованы каналом POSTV в соцсети Facebook.

На них видно, что политик и полицейские стоят возле накрытого стола с хлебом, хинкали и бутылками со спиртным. Один из правоохранителей обращается к Саакашвили: «Выпейте лекарство», «Пройдемте с нами», «У вас не было куртки?». Экс-президент что-то выпивает, а потом отвечает, что куртка в его сумке, отмечает РИА Новости. 

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Свое возвращение на родину к октябрьским выборам он анонсировал в соцсетях накануне прибытия в страну, где был объявлен во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг бывшего президента Саакашвили является театром абсурда. Представитель Кремля отметил, что комментировать ее не имеет смысла.

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