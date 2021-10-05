Винокур рассказал, как его увезли на скорой c COVID-19 прямо с концерта

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе со «Звездой» рассказал, как переболел коронавирусной инфекций. По словам мужчины, у него отличное состояние после болезни.

Артист рассказал, как ему стало плохо во время одного из концертов в Москве, его увезли на скорой в клинический госпиталь Лапино.

«Я работал во Дворце культуры и чувствовал себя изначально плохо. Думал, что, может, просто простудился. К концу меня качало уже. И директор позвонил моей жене, моя жена позвонила моему другу... Он вызвал скорую помощь прямо ко мне, не дал мне улечься спать дома. Приехала скорая помощь и увезла меня в Лапино», - сказал он.

По словам артиста, именно работа позволила ему восстановиться после перенесенного COVID-19.

«Я себя чувствую шикарно... Если будешь болеть и потом отдыхать, то все. Надо только заниматься делом, к которому ты привык. Оно лечит лучше всех лекарств», - заявил мужчина.

Кроме того, Винокур рассказал, что ему было «скучно» переносить коронавирус на больничной койке - поскорее хотелось приступить к трудовой деятельности.