Более десяти тысяч военнослужащих: в шести регионах началась контрольная проверка войск ЦВО

В шести регионах Поволжья и Южного Урала около десяти тысяч военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) приступили к контрольной проверке по итогам 2021 учебного года.

В понедельник, 4 октября, мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные и инженерные подразделения, расчеты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, специалисты связи и РХБ защиты совершат марши на штатной технике в назначенные районы на полигонах в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Пензенской и Кировской областях.

Военнослужащие сдадут нормативы по тактической и специальной подготовке, выполнят боевые стрельбы из всех видов вооружения и военной техники, получат оценки за слаженность подразделений.

В проверке не задействованы подразделения, которые участвовали в совместном учении государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2021», а также подразделения противовоздушной обороны, которые в сентябре участвовали в учении на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Они показали высокие результаты на данных учениях и были освобождены от сдачи контрольной проверки.