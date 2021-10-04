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Учения резервистов стартовали на военных полигонах в Курской и Владимирской областях

Анна Касаткина
06:00 04.10.2021
Резервисты обучатся обеспечению охраны и обороны стратегически важных объектов, а также применению современного вооружения и военной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сборы подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС) начались в Курской и Владимирской областях. В плановых учебных мероприятиях участвую более 600 человек.

В регионах дислокации соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) сформированы подразделения войск территориальной обороны, которые стали частью БАРС. На сборах на военных полигонах резервисты обучатся обеспечению охраны и обороны стратегически важных объектов, а также применению современного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ЗВО.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Для проживания резервистов развернут автономный полевой лагерь с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовой и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом, рассказали в Минобороны России.

В настоящее время проводится работа по отбору граждан в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты: за трое суток занятий офицер получит до 10 тысяч рублей, сержант-солдат - до 5 тысяч рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тысяч рублей, солдат - до 25 тысяч рублей.

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