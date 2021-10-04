Учения резервистов стартовали на военных полигонах в Курской и Владимирской областях

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Для проживания резервистов развернут автономный полевой лагерь с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовой и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом, рассказали в Минобороны России.

В настоящее время проводится работа по отбору граждан в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты: за трое суток занятий офицер получит до 10 тысяч рублей, сержант-солдат - до 5 тысяч рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тысяч рублей, солдат - до 25 тысяч рублей.