Учения резервистов стартовали на военных полигонах в Курской и Владимирской областях
Резервисты обучатся обеспечению охраны и обороны стратегически важных объектов, а также применению современного вооружения и военной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сборы подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС) начались в Курской и Владимирской областях. В плановых учебных мероприятиях участвую более 600 человек.
В регионах дислокации соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) сформированы подразделения войск территориальной обороны, которые стали частью БАРС. На сборах на военных полигонах резервисты обучатся обеспечению охраны и обороны стратегически важных объектов, а также применению современного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ЗВО.
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