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Названы самые высокооплачиваемые профессии на «удаленке»

Иван Линдеманн
05:39 04.10.2021
Заработок наиболее оплачиваемых профессионалов варьируется от 450 до 100 тысяч рублей.
Названы самые высокооплачиваемые профессии на «удаленке»
© Фото: pexels.com
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Разработчик, который использует в работе язык программирования Golang, может зарабатывать на «удаленке» до 450 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы, которые публикуют РИА Новости.

Как говорится в исследовании, на высокую зарплату может рассчитывать и специалист по тендерам. В режиме удаленной работы такой сотрудник может претендовать на оплату труда в 300 тысяч рублей ежемесячно. От соискателя требуется знание законов в области тендерных торгов и умение работать с соответствующими документами.

Есть среди высокооплачиваемых профессий на «удаленке» и творческие направления. Так, дизайнеру интерьеров могут платить до 150 тысяч рублей в месяц. Для работы потребуется портфолио, профильное образование и опыт работы в высоком ценовом сегменте от трех лет.

На сто тысяч рублей в месяц может претендовать оценщик. Ему также потребуется высшее образование, а также участие в профессиональной саморегулируемой организации. В обязанности такого специалиста входит ведение отчетов, где оценивается состояние недвижимого и движимого имущества, а также бизнеса.

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