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Правительство Японии ушло в отставку

Иван Линдеманн
03:24 04.10.2021
Ранее премьер-министр страны Есихидэ Суга заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы партии, что по факту означает отказ от своего поста.
Правительство Японии ушло в отставку
© Фото: Yoshio Tsunoda AFLO Globallookpress
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Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщает агентство Киодо.

Ранее премьер-министр страны Есихидэ Суга заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы партии, что по факту означает отказ от своего поста. На прошлой неделе прошли партийные выборы, где победу одержал Фумио Кисида, ранее бывший министром иностранных дел в правительстве Синдзо Абэ.

В понедельник в Японии состоится голосование на уровне обеих палат парламента – в ходе этого мероприятия будет утверждена кандидатура премьер-министра. Премьер-министр выбирается большинством голосов из кандидатов, представленных партиями.

Согласно установленному порядку, главой правительства становится кандидат от партии, которая владеет большинством мест в парламенте. Таким образом, Фумио Кисида, как представитель Либерально-демократической партии с большинством в парламенте, будет выбран премьер-министром страны. После этого ему предстоит собрать новый кабинет министров.

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