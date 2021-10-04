«Стрижи» показали высший пилотаж на юбилее военно-воздушной академии в Челябинске

В Челябинске отпраздновали 85-летие филиала Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. В мероприятии на аэродроме Шагол приняли участие летчики авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

На аэродроме состоялось торжественное построение личного состава, в котором приняли участие преподаватели, курсанты и выпускники училища, а также почетные гости - ветераны. С юбилеем военное учебное заведение поздравили главный штурман Военно-воздушных сил России полковник Анатолий Меняйло, начальник филиала генерал-майор Игорь Шведов, а также представители администрации Челябинской области.

Свое поздравление подготовила и авиационная группа «Стрижи». Для гостей праздника летчики устроили авиашоу с элементами сложного пилотажа.