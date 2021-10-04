Банкам запретят взимать долги граждан с социальных выплат

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете списания долгов россиян с социальных выплат. Об этом сообщают «Известия».

В данный момент банки могут списывать в счет погашения долгов по кредитам средства, которые были предоставлены гражданам в качестве меры социальной поддержки. Согласно новому проекту, эти выплаты на счетах россиян должны быть защищены от списаний.

В перечень доходов, которые не могут стать целью списания, также включены любые социальные выплаты, предоставляемые на основании актов правительства и президента страны. В них включены средства, выплачиваемые малоимущим гражданам по социальному контракту, а также выплаты для беременных женщин.

Граждане смогут направить социальные выплаты на погашение долгов перед банком. Однако в случае принятия соответствующего закона это будет происходить добровольно, при личном согласии человека.

Инициативу поддержали на уровне Центробанка РФ. Там изданию сообщили, что активно участвуют в разработке соответствующего законопроекта.