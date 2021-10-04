Право на прощение: как в Сирии проходит амнистия вчерашних боевиков

Каждый мужчина, который сегодня пришел в школу деревни Шаджара на юге Сирии, выходит из нее в новую жизнь - почти как после выпускного. Им выдают документы, только вместо аттестата зрелости эти выпускники получают новые паспорта. Они примирились с правительством и пообещали больше не воевать.

Прощение получают не только отъявленные радикалы. Под амнистию попали и те, кто покинул свой пост и предал страну в тяжелое для нее время. В одной комнате амнистируют гражданское население. А рядом очередь в кабинет, где получают документы дезертиры, которые по разным причинам покинули ряды вооруженных сил и примкнули к боевикам.

Помимо помилований от военной полиции, службы безопасности государства и суда, пришедшие получают еще четвертую бумагу - отсрочку от армии на три месяца. После этого они обязаны вернуться в строй и пройти весь срок службы заново.

«Я сбежал из армии из Хомса в 2015 году, чтобы вместе с боевиками осуществлять их деятельность на территории данного региона. Свою вину я признаю, оружие в руках я держал, но никого не убивал», - рассказывает один из мужчин.

Для фотографий на документы даже не нужно идти в фотоателье. Снимки делаются на месте. Новые бумаги гарантируют их владельцу полную и безоговорочную амнистию. Несмотря на все преступления, которые совершили эти люди, правительство дает им шанс встать на путь закона и мира.

Самым главным условием получения амнистии является полная сдача оружия. На руках у населения его предостаточно. Автоматы, пулеметы, гранатометы, есть даже танковые и артиллерийские снаряды, хотя тяжелое вооружение по договору с Дамаском боевики сдали еще в 2018 году.

«Все огневые средства, начиненные взрывчатыми веществами, тротилом могли быть использованы боевиками в качестве самодельных взрывных устройств. То есть присоединяется капсюль-детонатор, подсоединяются провода и данные снаряды используются либо однопроводным способом взрывания, либо электрическим способом взрывания, могут также сдетонировать дистанционно путем радиоуправления», - объясняет старший прапорщик сирийской правительственной армии Аюп Джафар.

Каждый мужчина деревни должен процедуру амнистии. Хотя многие утверждают, что не совершали преступлений - просто якобы хранили оружие для самообороны. Ведь так называемые оппозиционные правительству силы защитой деревни не занимались. Хотя деньги с населения собирали исправно.

«Периодами были нападения банд ИГИЛ*, боевики грабили и отбирали все, что у нас было. У нас только начинала налаживаться жизнь, как опять приходили боевики и все отбирали. Это продолжалось в течение последних десяти лет», - говорит местный житель Фоуза Алимфле.

Шаджара уже десятый населенный пункт на юге страны, в котором за последний месяц восстановили законную власть. Эффект домино вызвало падение мятежного Дер-Аль-Баляда. Города один за другим сдаются правительству под гарантии безопасности российского Центра примирения враждующих сторон.

Уже сдано больше двух тысяч единиц оружия и почти 86 тысяч боеприпасов, свой статус урегулировали больше 7,5 тысячи человек. И в этой деревне теперь больше не будут стрелять. Пришло время отстраивать разрушенное.

«Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас - это электроснабжение, которое поставляется в данный населенный пункт 1-2 часа в день. Также иногда возникают проблемы с водоснабжением», - отмечает житель деревни Хусам Хаммад.

Решить бытовые проблемы правительство обещает в ближайшее время. На ремонт инфраструктуры выделят деньги из госбюджета. Восстановлением дорог займутся бойцы сирийской армии, в том числе и вчерашние дезертиры. Российские военные полицейские тем временем продолжат патрулирование улиц. Жители уверены - пока здесь присутствует российская армия, войны боятся не стоит.

*ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) - террористическая организация, запрещенная в РФ.