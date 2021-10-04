Умер кинооператор «Бригады» и «Убойной силы» Юрий Райский

Советский и российский кинооператор Юрий Райский умер в возрасте 66 лет. Печальную новость сообщил коллега Райского - Владимир Денисов.

«Ушел от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память», - написал он в Facebook.

О причинах смерти Райского к настоящему моменту ничего не известно, однако, как сообщает «Российская газета», в последнее время он сильно болел.

Юрий Райский родился 25 августа 1955 года в Марийской АССР. Окончил кинооператорский факультет ВГИК, с 1980 года работал на «Мосфильме». Кинематографист принимал участие в таких знаменитых проектах, как сериалы «Бригада», «Убойная сила» и «Доктор Рихтер», а также в полнометражных картинах «Орда», «Бой с тенью», «Присутствие», «Зал ожидания» и многих других. В некоторых фильмах Райский участвовал в качестве актера.