Магия соцсетей: как современные гадалки обманывают доверчивых клиентов

Гадалки и ясновидящие выходят в онлайн: тасуют карты прямо в прямом эфире и уверенно набирают клиентов, желающих узнать будущее или снять порчу. Не удивительно, что параллельно растет и число жалоб на сетевых магов, обращения к которым, как правило, заканчиваются пустым кошельком.

Несколько минут прямого эфира, тысячи просмотров и тысячи рублей на карту. Так теперь работают колдуньи и маги. Те, кто раньше давал объявления в газетах, перебрались в Сеть. Точнее, в самое быстро растущее по количеству пользователей приложение - Tik Tok. У одной колдуньи миллион лайков и армия преданных фанатов. На ясновидящую с псевдонимом Таисия написали заявление в полицию. Одна из многочисленных клиенток отдала почти миллион рублей, но счастливее так и не стала. Разбирательства продолжаются, бизнес застыл.

А ведь желающих узнать свое будущее меньше не становится. У роликов про гадание только в Tik Tok более шестисот миллионов просмотров. Еще три миллиона - количество запросов от интернет-пользователей на тему гадания. Лилия Жигалина в поисках будущего супруга отдала 100 тысяч рублей тем, кто обещал ей скорое замужество.

«Я не могла выйти замуж, искала серьезные отношения с мужчинами. Платила деньги, мне давали какие-то задания делать. Заговаривали воду, даже по телефону говорили, что на мне порча, сглаз, мужчины не твои», - рассказала пострадавшая по имени Лиля.

Гадания на личную жизнь стали зависимостью. Домохозяйка исправно платила деньги одной гадалке, другой - без разбора, но замуж так и не вышла. Встречаться лично современным гадалкам нет необходимости. Чтобы узнать, вернется ли бывший, достаточно короткой переписки в мессенджере и тысячу рублей для начала.

«Я сама скину свой номер, вы мне скажите свое имя и фотографию, и вопросы которые волнуют», - обычно говорит любая гадалка.

Такой тактики придерживаются девять из десяти. Желающих узнать о гипотетической измене мужа, наличии детей или необходимости сменить работу - хватает. Спектр услуг, говоря языком предпринимателей - обширный. Отвороты-привороты, снятие порчи и сглаза, ценники тоже разные. Набирается до 10 тысяч рублей за средний сеанс. Если есть спрос, то предложение найдется.

Тот, кто разоблачал экстрасенсов во времена популярного телешоу о потусторонних силах, перепроверяя факты, сегодня занимается консультированием предпринимателей. По его мнению: гадание - всего лишь бизнес.

«Если бы гадания работали, то уже давно все предприниматели, все руководители пользовались бы этим инструментом, чтобы увеличить свои шансы в конкурентной борьбе, в том чтобы заработать на бирже. Но этого нет», - заверил бизнес-психолог и основатель клуба «Ученые против лженауки» Алексей Ежиков.

Согласно опросам, треть россиян верят в порчу и привороты. Это количество не меняется десятилетиями. Однако, после самоизоляции градус мнительности все же повысился, уверен Алексей. И в этом случае лучше обращаться за квалифицированной помощью, иначе потом не обойтись без помощи правоохранителей и юристов.

«Услуги гадалок попадают под закон о защите прав потребителей. Как можно вернуть денежные средства? Если вы перечисляли на электронный кошелек или посредством онлайн приложений банков, то можно обратиться с заявлением в полицию. Далее полиция запрашивает информацию у банка и следом вы можете обращаться в суд за взысканием, если не будет возбуждено уголовное дело», - объяснил юрист Константин Дьяконов.

Еще один совет юристов - делать и сохранять скриншоты переписок с гадалками. Так будет проще доказать мошенничество. Но добиваться справедливости придется долго. Закона, который контролировал бы деятельность ясновидящих, нет. Есть статьи - о «Мелком хищении», «Мошенничестве», «Принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Наказание - от штрафа до 10 лет лишения свободы.