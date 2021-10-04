В стране и мире Водитель фуры снес фрагмент железнодорожного моста во Владивостоке Ян Брацкий Для расчистки завалов привлечена тяжелая техника, с помощью которой фрагменты моста уберут с дороги. © Видео: dpscontrol_125rus, Instagram © Фото: dpscontrol_125rus, Instagram Читайте нас на: Водитель многотонной фуры протаранил железнодорожный мост во Владивостоке. Часть конструкции рухнула на дорогу. Водитель тягача следовал по улице Фадеева, когда зацепил строение экскаваторным ковшом. Видео с места происшествия опубликовано в Instagram. © dpscontrol_125rus, Instagram В настоящий момент движение частично перекрыто, полиция проводит проверку по факту случившегося. Дорожники разбирают рухнувшие конструкции и освобождают трассу для проезда автомобилей. Для этого привлечена тяжелая техника. © dpscontrol_125rus, Instagram В результате инцидента никто не пострадал, 58-летнего водителя тягача опрашивают. По неподтвержденной пока информации, одной из версий ЧП могло стать нарушение правил перевозки негабаритного груза. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика