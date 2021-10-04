Водитель фуры снес фрагмент железнодорожного моста во Владивостоке
Для расчистки завалов привлечена тяжелая техника, с помощью которой фрагменты моста уберут с дороги.
© Видео: dpscontrol_125rus, Instagram © Фото: dpscontrol_125rus, Instagram
Водитель многотонной фуры протаранил железнодорожный мост во Владивостоке. Часть конструкции рухнула на дорогу. Водитель тягача следовал по улице Фадеева, когда зацепил строение экскаваторным ковшом. Видео с места происшествия опубликовано в Instagram.
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