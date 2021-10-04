Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Водитель фуры снес фрагмент железнодорожного моста во Владивостоке

Ян Брацкий
16:42 04.10.2021
Для расчистки завалов привлечена тяжелая техника, с помощью которой фрагменты моста уберут с дороги.
© Видео: dpscontrol_125rus, Instagram © Фото: dpscontrol_125rus, Instagram
Читайте нас на:

Водитель многотонной фуры протаранил железнодорожный мост во Владивостоке. Часть конструкции рухнула на дорогу. Водитель тягача следовал по улице Фадеева, когда зацепил строение экскаваторным ковшом. Видео с места происшествия опубликовано в Instagram.

© dpscontrol_125rus, Instagram

В настоящий момент движение частично перекрыто, полиция проводит проверку по факту случившегося. Дорожники разбирают рухнувшие конструкции и освобождают трассу для проезда автомобилей. Для этого привлечена тяжелая техника.

© dpscontrol_125rus, Instagram

В результате инцидента никто не пострадал, 58-летнего водителя тягача опрашивают. По неподтвержденной пока информации, одной из версий ЧП могло стать нарушение правил перевозки негабаритного груза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:25 В стране и мире
Путин установил в России День отца
16:12 В стране и мире
Видео
Толпа сторонников Саакашвили собралась у стен тюрьмы
15:41 В стране и мире
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии новых ограничений на проведение массовых мероприятий в РФ
13:45 В стране и мире
В Кремле оценили возможность возвращения к переговорам с Киевом по газу
10:30 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания террористов «Хизб ут-Тахрир»* в Москве
Популярное
Видео
Подозреваемый в тройном убийстве в Гае пытался скрыться в детском саду
СМИ сообщили об ухудшении состояния больной коронавирусом Гузеевой
Видео
Опубликованы кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки
Мясников раскрыл последствия пониженного гемоглобина
Видео
Опубликовано новое видео с места крушения вертолета в Подмосковье
Видео
Найден дом, в котором скрывался Саакашвили до задержания полицией Грузии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.