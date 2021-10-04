Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Юнармия ТЕГИ

«Дорога победителей» определила лидеров Всероссийской игры «Победа»

Роман Захаров
16:00 04.10.2021
Первое место завоевала команда из Республики Бурятия.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» завершилась на полигоне Алабино. Кульминацией состязаний, развернувшихся в подмосковном поселке Калининец, стал конкурс «Дорога победителей». Для Александры Дедусенко из Волгограда, нынешняя «Победа» - дебютная. Ее команде пришлось готовиться к турниру особенно тщательно - предшественники всегда привозили в город-герой кубки победителей. Так что новичкам никак нельзя было ударить в грязь лицом. «Дорога победителей», призналась Александра, далась волгоградцам особенно тяжело.

«Было ощущение, что мы снимаемся в крутом боевике. Наша миссия - найти и обезвредить условного противника. Нужно было максимально объединиться и сконцентрироваться, чтобы в строго определенное время надеть противогаз, преодолеть зараженную местность, отразить атаку "диверсантов", обезвредить "снаряды", вынести с "поля боя" "раненого" товарища и оказать ему первую доврачебную помощь. И это в условиях, когда конкуренты дышат тебе в затылок. А вот самым легким испытанием, на мой взгляд, оказались "Ратные страницы истории Отечества", потому что мы - юнармейцы, просто не имеем права не знать истории своей страны», - отметила она.

Цель военно-спортивного турнира не только в том, чтобы ребята научились правилам поведения в любых, пусть даже в экстремальных условиях, пояснил начальник Главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион Никита Нагорный. Гораздо важнее - получить заряд положительных эмоций и пообщаться с единомышленниками из других регионов.

«Это, по сути, те же Олимпийские игры. Со своей богатой историей и традициями. А ведь "Победе" тоже есть чем гордиться - ей уже больше двадцати лет. Игра - это целая, хоть и маленькая жизнь. С непредсказуемыми поворотами, взлетами и падениями. Мы порой много рассуждаем о патриотическом воспитании наших детей, но вот такие, реальные проекты, нельзя заменить никакими словами. Именно здесь ребята учатся идти вперед, добиваться поставленных целей и быть настоящей командой, которую никому не сокрушить. Ведь большинство конкурсов игры в одиночку не преодолеть», - резюмировал Нагорный.

По результатам первого дня соревнований и конкурсов «Визитка» и «Статен в строю, силен в бою» в лидеры выбились команды из Республики Бурятия, Ярославской и Ростовской областей, а также Ставропольского края. Но уже второй день «Победы» показал, что фортуна переменчива. По итогам уже трех конкурсов (плюс «Ратные страницы истории Отечества») вперед вырвалась Ярославская область. Следом за ней - Пензенская и Ростовская области. Но никто из 72 команд, приехавших на финал «Победы», не сдавался. Впереди еще «Огневой рубеж» и «Дорога победителей». Это самые трудные и самые «дорогостоящие» конкурсы - в них можно не только набрать баллы, но и лишиться завоеванного из-за нарушения правил и штрафных санкций.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

После долгих обсуждений, жюри выявило победителей. Пятое место у - Республики Татарстан, четвертое - У Саратовской области, третье присудили Пензенской области, второе - Ярославской. Кубок «Победы» отправился в Бурятию. Прежде ребятам не удавалось войти даже в тройку лидеров.

«Мы очень счастливы. И это заслуженная "Победа", ведь мы шли к ней почти два года. Тренировались, тренировались и еще раз тренировались. К началу игры достигли своей лучшей формы. А еще отличным мотиватором был кубок - его выставили на всеобщее обозрение. Увидев эту красоту, мы дали себе слово, что без него домой не вернемся. И слово сдержали!», - поделился эмоциями командир команды «Отряд особого назначения» из школа №8 Вячеслав Булдаков.

«Победа - 2021» завершилась грандиозным салютом и «Пиццей». Выступление этой группы - уже традиция военно-спортивной игры.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 860 тысяч участников - самых смелых, отважных, инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:06 В стране и мире
Массовый сбой произошел в работе WhatsApp, Facebook и Instagram
16:25 В стране и мире
Видео
Путин установил в России День отца
17:42 В стране и мире
Началось заполнение газом первой нитки «Северного потока - 2»
15:41 В стране и мире
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии новых ограничений на проведение массовых мероприятий в РФ
10:30 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания террористов «Хизб ут-Тахрир»* в Москве
Популярное
Видео
Подозреваемый в тройном убийстве в Гае пытался скрыться в детском саду
СМИ сообщили об ухудшении состояния больной коронавирусом Гузеевой
Видео
Опубликованы кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки
Мясников раскрыл последствия пониженного гемоглобина
Видео
Опубликовано новое видео с места крушения вертолета в Подмосковье
Видео
Найден дом, в котором скрывался Саакашвили до задержания полицией Грузии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.