Армия Юнармия «Дорога победителей» определила лидеров Всероссийской игры «Победа» Роман Захаров Первое место завоевала команда из Республики Бурятия. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» завершилась на полигоне Алабино. Кульминацией состязаний, развернувшихся в подмосковном поселке Калининец, стал конкурс «Дорога победителей». Для Александры Дедусенко из Волгограда, нынешняя «Победа» - дебютная. Ее команде пришлось готовиться к турниру особенно тщательно - предшественники всегда привозили в город-герой кубки победителей. Так что новичкам никак нельзя было ударить в грязь лицом. «Дорога победителей», призналась Александра, далась волгоградцам особенно тяжело. «Было ощущение, что мы снимаемся в крутом боевике. Наша миссия - найти и обезвредить условного противника. Нужно было максимально объединиться и сконцентрироваться, чтобы в строго определенное время надеть противогаз, преодолеть зараженную местность, отразить атаку "диверсантов", обезвредить "снаряды", вынести с "поля боя" "раненого" товарища и оказать ему первую доврачебную помощь. И это в условиях, когда конкуренты дышат тебе в затылок. А вот самым легким испытанием, на мой взгляд, оказались "Ратные страницы истории Отечества", потому что мы - юнармейцы, просто не имеем права не знать истории своей страны», - отметила она. Цель военно-спортивного турнира не только в том, чтобы ребята научились правилам поведения в любых, пусть даже в экстремальных условиях, пояснил начальник Главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион Никита Нагорный. Гораздо важнее - получить заряд положительных эмоций и пообщаться с единомышленниками из других регионов. «Это, по сути, те же Олимпийские игры. Со своей богатой историей и традициями. А ведь "Победе" тоже есть чем гордиться - ей уже больше двадцати лет. Игра - это целая, хоть и маленькая жизнь. С непредсказуемыми поворотами, взлетами и падениями. Мы порой много рассуждаем о патриотическом воспитании наших детей, но вот такие, реальные проекты, нельзя заменить никакими словами. Именно здесь ребята учатся идти вперед, добиваться поставленных целей и быть настоящей командой, которую никому не сокрушить. Ведь большинство конкурсов игры в одиночку не преодолеть», - резюмировал Нагорный. По результатам первого дня соревнований и конкурсов «Визитка» и «Статен в строю, силен в бою» в лидеры выбились команды из Республики Бурятия, Ярославской и Ростовской областей, а также Ставропольского края. Но уже второй день «Победы» показал, что фортуна переменчива. По итогам уже трех конкурсов (плюс «Ратные страницы истории Отечества») вперед вырвалась Ярославская область. Следом за ней - Пензенская и Ростовская области. Но никто из 72 команд, приехавших на финал «Победы», не сдавался. Впереди еще «Огневой рубеж» и «Дорога победителей». Это самые трудные и самые «дорогостоящие» конкурсы - в них можно не только набрать баллы, но и лишиться завоеванного из-за нарушения правил и штрафных санкций. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» После долгих обсуждений, жюри выявило победителей. Пятое место у - Республики Татарстан, четвертое - У Саратовской области, третье присудили Пензенской области, второе - Ярославской. Кубок «Победы» отправился в Бурятию. Прежде ребятам не удавалось войти даже в тройку лидеров. «Мы очень счастливы. И это заслуженная "Победа", ведь мы шли к ней почти два года. Тренировались, тренировались и еще раз тренировались. К началу игры достигли своей лучшей формы. А еще отличным мотиватором был кубок - его выставили на всеобщее обозрение. Увидев эту красоту, мы дали себе слово, что без него домой не вернемся. И слово сдержали!», - поделился эмоциями командир команды «Отряд особого назначения» из школа №8 Вячеслав Булдаков. «Победа - 2021» завершилась грандиозным салютом и «Пиццей». Выступление этой группы - уже традиция военно-спортивной игры. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 860 тысяч участников - самых смелых, отважных, инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика