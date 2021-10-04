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Группировка КФл вышла в море, чтобы утопить «противника» в разрывах снарядов и ракет

Андрей Аркадьев
11:57 04.10.2021
Корабельным группам предстоит отразить средства воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и провести учебный морской бой.
Группировка КФл вышла в море, чтобы утопить «противника» в разрывах снарядов и ракет
© Фото: Минобороны России
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Группировка корабельных сил Каспийской флотилии вышла в море из Махачкалы для сдачи итоговой проверки, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Во время тренировки корабельная группа с помощью контактных тралов будет вести поиск мин.

«В открытом море экипажи артиллерийских катеров и тральщиков отработают противоминное обеспечение развертывания сил КФл и противоподводно-диверсионную оборону кораблей и катеров при стоянке на рейде», - говорится в сообщении.

Также корабли выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы. Огонь будет вестись по целям на берегу и в море. В ходе тренировки корабельная группировка применит комплекс высокоточного ракетного оружия, добавили в пресс-службе.

Всего по плану итоговой проверки комплексная комиссия штаба ЮВО оценит боевую подготовку более 20 экипажей боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения.

Малые ракетные корабли проекта 21 631 «Буян-М» «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич» - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса «река-море».

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

«Град Свияжск» был заложен 27 августа 2010 года и стал первым головным кораблем этого проекта.

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