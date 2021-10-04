Подозреваемый в тройном убийстве в Гае пытался скрыться в детском саду
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве трех студенток медколледжа в Оренбургской области Александр Лазарев перед задержанием пытался спрятаться от полиции на территории детского сада в Орске.
«В полицию Орска поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110. Сотрудниками ДПС было организовано преследование данного автомобиля», - рассказала Волк, передает «МВД Медиа».
По ее словам, Лазарев бросил транспортное средство возле детского сада и скрылся на его территории. Позже мужчина был задержан на территории учреждения.
«В настоящее время задержанный доставлен в МУ МВД России "Орское", откуда будет передан в следственные органы», - уточнила Ирина Волк.
Об убийстве студенток стало известно 30 сентября. Тело одной из девушек было обнаружено во дворе жилого дома, два других тела нашли в квартире после устранения пожара.
Студенткам было 17, 18 и 19 лет. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил процесс расследования на личный контроль.