«Летающие парты» и «Стрижи»: Челябинское высшее военное училище штурманов празднует юбилей

Со дня образования Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов (ЧВВАКУШ) прошло 85 лет. Это единственное в стране училище военных штурманов.

Помимо привычных аудиторий на земле тут есть и воздушные, которые поднимаются на крейсерскую высоту. Курсанты пятого курса следят за параметрами взлета, направлением ветра, и набором скорости со своих учебных мест, расположенных в салоне Ту-134Ш, разработанном специально для подготовки будущих штурманов и прозванным «летающей партой».

В летающем классе привычное, школьное разделение парт на «партер» и «галерку» не действует. Каждое учебное место - в хвосте или у кабины - это отдельный тренажер и комплекс, на котором оттачивается определенный штурманский навык. Например, парта номер 3 это станция связи, а парта 9 – радиокомпас.

Занятия в воздухе начинаются со второго курса. После многократных тренировок, зачетов и экзаменов на знание отдельных агрегатов курсанты садятся в штурманское кресло Ту-134, а после - отрабатывают в составе экипажа самолета боевое применение неуправляемыми бомбами. К выпуску у каждого военного специалиста в багаже больше двухсот часов налета.

Курсанты оттачивают навыки и на земле. Взлеты и посадки в любых погодных условиях, определение параметров полета при минимальной видимости, точность ракетных и бомбовых ударов - все это изучается даже в виртуальной реальности. Все системы управления, каждая кнопка, каждый тумблер на симуляторе - кабине истребителя-бомбардировщика Су-34 копируют оригинал с точностью до нескольких миллиметров. Специальные экраны создают полное ощущение полета в боевой машине.

За штурвалом симулятора - летчик известной всему миру пилотажной группы «Стрижи» Антон Бердюгин. В штурманском кресле – курсант пятого курса Давид Акопян. После обязательной учебной программы на тренажере ас демонстрирует молодому пополнению несколько фигур высшего пилотажа. По словам «стрижа», его нынешний штурман не растерялся.

«Возникло даже у нас несколько особых случаев в полете, о чем речевой информатор самолета нам подсказал. Он (студент - прим. ред.) действовал грамотно, это мне очень понравилось. Ему спасибо большое», - отметил Бердюгин.

Следующий мастер-класс для Давида и его однокашников «Стрижи» провели уже в небе. Шестерка самолетов выходит на взлетную полосу аэродрома Шагол. Через несколько минут будет парный взлет - первый урок асов завтрашним военным штурманам. И вот, известные всему миру цвета фюзеляжей МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи» уже в воздухе.

«Конверт», «пирамида», «зеркало», «колокол» и «тюльпан» - для будущих штурманов это не просто зрелищные фигуры высшего пилотажа над их учебным аэродромом. Это - наглядное пособие и пример для подражания. Ведь многие из их предшественников, те кто тоже «летал на партах», и чертил в планшетах планы полетов, также виртуозно управлялись с многотонными машинами в боевых условиях.

Начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске Игорь Шведов поделился, что за время работы училища 35 выпускников удостоены звания Героя.

«За 85 лет училищем подготовлено более 42 тысяч авиационных специалистов. 35 выпускников удостоены звания Героя Советского Союза и Героя России», - рассказал Шведов.

Командование училища отмечает – за 85 лет дефицита в абитуриентах не было. В этом учебном году конкурс был три человека на место.