Штурм здания и уникальная полоса препятствий: кадры тренировки спецназа России и Пакистана на Кубани
Военнослужащие преодолели огненно-штурмовую полосу препятствий в полной экипировке с более чем десятью килограммами дополнительного веса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Спецназовцы России и Пакистана преодолели уникальную огненно-штурмовую полосу и выполнили штурм здания на учениях «Дружба-2021». Тренировка прошла на полигоне Молькино в Краснодарском крае.
Военнослужащие двух стран в составе штурмовых групп в полной экипировке с более чем десятью килограммами дополнительного веса, с автоматами АК-12 и пулеметами Калашникова преодолели 150-метровую полосу препятствий.
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