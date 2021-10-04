Армия Штурм здания и уникальная полоса препятствий: кадры тренировки спецназа России и Пакистана на Кубани Анна Касаткина Военнослужащие преодолели огненно-штурмовую полосу препятствий в полной экипировке с более чем десятью килограммами дополнительного веса. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Спецназовцы России и Пакистана преодолели уникальную огненно-штурмовую полосу и выполнили штурм здания на учениях «Дружба-2021». Тренировка прошла на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Военнослужащие двух стран в составе штурмовых групп в полной экипировке с более чем десятью килограммами дополнительного веса, с автоматами АК-12 и пулеметами Калашникова преодолели 150-метровую полосу препятствий. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Полоса включала в себя более 40 препятствий: двухметровые стены, канатные дороги, подвесные мосты, разрушенные здания, лабиринты, участки проволочных заграждений и другие. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Как уточнили в Минобороны России, для преодоления огненно-штурмовой полосы военнослужащие должны быть физически выносливы, морально устойчивы и профессионально подготовлены. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика