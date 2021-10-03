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Россиян предупредили о грядущей аномально снежной зиме

Валентина Пескова
20:43 03.10.2021
В этом сезоне на некоторые российские регионы, - Чукотку, Ямал, Южный Урал и Таймыр, - уже обрушились пурга и начались снегопады со штормами.
Россиян предупредили о грядущей аномально снежной зиме
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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На большей части территории России этой зимой возможно существенное увеличение количества осадков, поэтому зима может быть аномально снежной и даже суровой. Об этом сообщили российские метеорологи из центра «Фобос».

Ученые прогнозируют, что несмотря на продолжающееся глобальное потепление, в текущем году в Арктике приостановился процесс таяния льда. В некоторых российских регионах уже метет пурга, начались снегопады и даже штормы: это Чукотка, Ямал, Таймыр, Южный Урал и Сибирь.

Метеорологи подчеркнули, что пока нельзя утверждать о развороте глобального потепления, но сохранение значительных массивов льда в Арктике существенно скажется на погоде во всем Северном полушарии.

«Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока», - цитирует специалистов «Фобоса» РИА Новости.

По их прогнозу, в Москве высота сугробов превысит норму на четверть, а на Колыме, юге Сибири и в низовьях Волги - в полтора-два раза. Как подчеркнули метеорологи, утверждать о развороте глобального потепления пока нельзя, но сохранение значительных массивов льда в Арктике существенно скажется на погоде во всем Северном полушарии.

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