Россиян предупредили о грядущей аномально снежной зиме

На большей части территории России этой зимой возможно существенное увеличение количества осадков, поэтому зима может быть аномально снежной и даже суровой. Об этом сообщили российские метеорологи из центра «Фобос».

Ученые прогнозируют, что несмотря на продолжающееся глобальное потепление, в текущем году в Арктике приостановился процесс таяния льда. В некоторых российских регионах уже метет пурга, начались снегопады и даже штормы: это Чукотка, Ямал, Таймыр, Южный Урал и Сибирь.

Метеорологи подчеркнули, что пока нельзя утверждать о развороте глобального потепления, но сохранение значительных массивов льда в Арктике существенно скажется на погоде во всем Северном полушарии.

«Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока», - цитирует специалистов «Фобоса» РИА Новости.

По их прогнозу, в Москве высота сугробов превысит норму на четверть, а на Колыме, юге Сибири и в низовьях Волги - в полтора-два раза. Как подчеркнули метеорологи, утверждать о развороте глобального потепления пока нельзя, но сохранение значительных массивов льда в Арктике существенно скажется на погоде во всем Северном полушарии.