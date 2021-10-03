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К чему может привести отмена режима перемирия в ДНР и появление там турецких беспилотников

Юлия Шатилова
18:47 03.10.2021
Благодаря официальному приказу главкома ВСУ, украинской стороне теперь разрешено применять доступное ей вооружение в любой момент и по своему усмотрению. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Киев, похоже, готовит новую попытку блицкрига в отношении Донбасса. На этой неделе главком ВСУ Валерий Залужный отменил ключевую норму соглашений о перемирии в регионе  -  запрет на открытие ответного огня без согласования с руководством. Теперь украинской стороне официально разрешено применять все доступное вооружение в любой момент и по своему усмотрению. 

Сразу же после отмены соглашения на территории соприкосновения с ДНР и ЛНР был замечен турецкий БПЛА «Байрактар». Известно, что Украина располагает 12-ю такими беспилотниками, а в будущем планирует купить у Турции еще 24 аппарата.

Между глава Украины Владимир Зеленский сейчас занят полномасштабным закручиванием гаек и усилением своей единоличной власти. После политической ликвидации одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом уже почти полгода, в фокусе особого внимания - мэр Киева Виталий Кличко и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Яркие и - что самое страшное для Зеленского - потенциальные кандидаты на пост президента в 2024 году.

Но если к Виталию Кличко Зеленский никогда особенно не благоволил, как к политику, доставшемуся ему в наследие от Петра Порошенко, то Разумков до последнего времени был не просто «номер один» в списках партии «Слуга народа», но и являлся главным полит-консультантом и ближайшим соратником Зеленского. Однако в результате необычного разворота именно Разумков сейчас внезапно превратился в самую реальную угрозу.

В эти выходные в украинском курортном городе Трускавец происходит по сути парламентский переворот. На выездном «тимбилдинге» партия «Слуга народа» по указу Зеленского собирает подписи, чтобы свергнуть Разумкова с позиции главы Рады и лишить его влияния на политику страны.

В 2019 году только что избранные «Слуги народа» уже проходили в Трускавце ускоренный курс азов парламентаризма. И вот два года спустя в перерывах между фуршетами депутатам тезисно представили загадочный «План трансформации Украины», который Зеленский презентовал во время своего визита в США.

Подробнее том, как Владимир Зеленский планомерно зачищает политическое поле для своего второго президентского срока и  расправляется с неугодными смотрите в сюжете Юлии Шатиловой в программе «Главное с Ольгой Беловой».

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