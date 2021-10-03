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Охрана от забвения: в Каспийске откроют памятник дагестанцам, участвовавшим в Великой Отечественной войне

Егор Левин
Алексей Рафаенко
18:41 03.10.2021
Памятник должен стать 14-м из тех, что с 2009 года открывают ветераны и действующие сотрудники военной контрразведки в рамках благотворительной акции «Молчаливое эхо войны».
Охрана от забвения: в Каспийске откроют памятник дагестанцам, участвовавшим в Великой Отечественной войне
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новый памятник, посвященный труженикам тыла, воинам-дагестанцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, появится в Каспийске. На месте будущей скорой установки уже заложен первый камень. 80 лет назад сражаться с врагом из Дагестана ушли 180 тысяч уроженцев этих мест. Домой вернулась только половина.

Монумент появится в рамках благотворительной акции «Молчаливое эхо войны», которая проводится по инициативе ветеранов и действующих сотрудников департамента военной контрразведки ФСБ России.

С первых дней войны Дагестан отдавал все силы на нужды фронта. В 1942 году фашистские самолеты бомбили республику, сбрасывали смертоносный груз на Махачкалу, убивали людей. К примеру, у Мусы Багаутдинова погибли два старших брата. Ему самому повезло - в 1945 году после ранения он снова оказался в кругу семьи.

«Поехал в конце 1943 года на фронт, воевать против фашизма. Отомстить за своих братьев, которые оставались на поле боя. Из нашего села 300 человек ушли, вернулись 30 человек. Конечно, и были тяжелые наступления наши, и отступления, и страшно было в первый раз, а потом привыкли», - вспоминает ветеран.

Несмотря на непогоду, 97-летний ветеран счел своим долгом придти на набережную Каспийска, чтобы участвовать в церемонии закладки первого камня в основании нового мемориала. На берегу Каспия будет установлен новый вариант комплекса, увековечивающего память. Этот памятник должен стать 14-м из тех, что с 2009 года открывают ветераны и действующие сотрудники военной контрразведки в рамках благотворительной акции «Молчаливое эхо войны».

Памятники из белого и темного мрамора уже стоят на юге и севере, востоке и западе России. И если раньше однотипные мемориалы возводили в виде часовен, то в Дагестане появится особый памятник. Ему суждено стать первым среди многих: народное название - «часовые памяти». Охранять от забвения самое главное - наше общее боевое прошлое.

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