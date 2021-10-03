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Юнармейцы из Бурятии победили в конкурсе всероссийской военно-спортивный игры «Победа»

Егор Левин
17:35 03.10.2021
На прошедших соревнованиях собрались 72 сборных, каждая из которых представляла свой регион, общей численностью более 800 человек.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Бурятские юнармейцы заняли первое место во всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Вторыми стали представители Ярославской области, третьими - Пензенской, четвертое - Саратовской, а пятое место заняла команда из Татарстана.

© Министерство обороны России

Напомним, военно-спортивная игра «Победа», организованная «Юнармией» совместно с Минобороны России, Министерством просвещения и Российским движением школьников, проводится ежегодно и объединяет подростков со всей России. На прошедших соревнованиях собрались 72 сборных, каждая из которых представляла свой регион, общей численностью более 800 человек.

© Министерство обороны России

«Дорога победителей» - заключительный и главный конкурс «Победы», который проходит на военном полигоне Алабино в Московской области. Участникам необходимо преодолеть препятствия, пробежать лабиринт, пройти забор и дорожки из шин, метнуть гранаты. Всего на двухкилометровой трассе, изрезанной траншеями и окопами, 11 контрольных пунктов.

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