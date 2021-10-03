Юнармейцы из Бурятии победили в конкурсе всероссийской военно-спортивный игры «Победа»
На прошедших соревнованиях собрались 72 сборных, каждая из которых представляла свой регион, общей численностью более 800 человек.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
Бурятские юнармейцы заняли первое место во всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Вторыми стали представители Ярославской области, третьими - Пензенской, четвертое - Саратовской, а пятое место заняла команда из Татарстана.
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