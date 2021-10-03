В Северной Осетии торжественно открылись первые международные российско-алжирские учения
Торжественная церемония открытия, в ходе которой командующие двух стран обратились к участникам с приветственными речами, прошла на полигоне Тарский Южного военного округа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На полигоне Тарский Южного военного округа (ЮВО) состоялась торжественная церемония открытия первого совместного российско-алжирского учения. В мероприятии в Северной Осетии приняли участие представители командования Южного военного округа и Алжирской национальной народной армии. За музыкальную часть мероприятия отвечал военный оркестр объединения ЮВО.
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