Армия В Северной Осетии торжественно открылись первые международные российско-алжирские учения Валентина Пескова Торжественная церемония открытия, в ходе которой командующие двух стран обратились к участникам с приветственными речами, прошла на полигоне Тарский Южного военного округа. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: На полигоне Тарский Южного военного округа (ЮВО) состоялась торжественная церемония открытия первого совместного российско-алжирского учения. В мероприятии в Северной Осетии приняли участие представители командования Южного военного округа и Алжирской национальной народной армии. За музыкальную часть мероприятия отвечал военный оркестр объединения ЮВО. © Минобороны РФ Когда закончился подъем государственных флагов России и Алжира и были исполнены государственные гимны двух стран, к военнослужащим с приветственными речами обратились командующие двух стран. Генерал-лейтенант 58 ОА ЮВО Михаил Зусько пожелал участникам учений успешного взаимодействия на полигонах и в море, а также выразил уверенность в том, что учение еще больше укрепит двустороннее российско-алжирское сотрудничество. © Минобороны РФ Как сообщили в Минобороны РФ, планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году также предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта. Организация международных совместных мероприятий направлена на укрепление и развитие военного сотрудничества стран. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика