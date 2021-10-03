Футболист Ионов из-за травмы пропустит матчи сборной России со Словенией и Словакии

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов не выйдет на поле в составе сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 во время игр с командами Словакии и Словении.

Как сообщается на сайте РФС, футболист получил травму, находясь на тренировочной базе в расположении «Краснодара» и не смог принять участие в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Команды сыграли вничью (0:0).

С командой Словакии подопечные тренера Валерия Карпина должны сыграть 8 октября в Казани, со словенцами - у них дома в Мариборе 11 октября.