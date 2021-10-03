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Футболист Ионов из-за травмы пропустит матчи сборной России со Словенией и Словакии

Валентина Пескова
15:34 03.10.2021
Матч сборной России против команды Словакии состоится 8 октября в Казани, а со словенцами - 11 октября в Мариборе.
Футболист Ионов из-за травмы пропустит матчи сборной России со Словенией и Словакии
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов не выйдет на поле в составе сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 во время игр с командами Словакии и Словении.

Как сообщается на сайте РФС, футболист получил травму, находясь на тренировочной базе в расположении «Краснодара» и не смог принять участие в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Команды сыграли вничью (0:0).

С командой Словакии подопечные тренера Валерия Карпина должны сыграть 8 октября в Казани, со словенцами - у них дома в Мариборе 11 октября.

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