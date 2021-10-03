В Великобритании пригрозили кибератаками враждебным государствам

Великобритания будет использовать кибератаки против враждебных стран, которые совершат попытку навредить ей. Соответствующее заявление сделал министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

По его словам, существует ряд государств, якобы беспрерывно ведущих против Британии кибервойну. В связи с этим, по его мнению, страна имеет права на собственную защиту при условии опасности подобного хакерского воздействия.

Данное высказывание Уоллес сделал в контексте обсуждения новой структуры Соединенного Королевства, а именно - Национальных кибернетических сил Великобритании. Как указывает The Sunday Telegraph, в этой структуре, как предполагается, будут трудиться тысячи киберэкспертов.

«Наступательные киберсредства могут делать множество вещей», - подметил министр.

Так, по его словам, с помощью подобного рода средств можно осуществлять преследование педофилов, террористов и их сетей. Кроме того возможно, как он выразился: «конечно, преследовать враждебные государства».

Уоллес назвал сферу кибератак новым полем битвы современности, для возможности защищаться на котором требуется способность лишить противника сил для атаки. Он также заметил, что к настоящему моменту на Великобританию не совершалось «катастрофических» кибератак, подметив, что никому не известно, что ждет всех нас через 20 лет.