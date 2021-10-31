Раскрыто постковидное воздействие на голос

Постковидный синдром при перенесении дельта-штамма заболевания может проявляться в изменении голоса. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Помимо этого, у переболевших данной разновидностью COVID-19 пациентов нередко замечают длительные воспаления носоглотки, заметную утомляемость, нарушение памяти и слуха, желудочно-кишечные расстройства и проблемы с когнитивными функциями. Также, по ее словам, подобные случаи характеризуются более выраженными поражениями легких и сердца и повышением восприимчивости к другим инфекциям.

Специалист указала, что от постковидного симптома не застрахованы и люди, переболевшие в легкой форме. Как передает ТАСС, это обычно связано с тем, что при таком протекании заболевания пациенты не обращаются за помощью медиков. Тем не менее, как правило, чем тяжелее переносится коронавирус, тем дольше сохраняются постсимптомы и тем сильнее они выражаются.