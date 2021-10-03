Вся планета за один день: выставка культур народов мира прошла в сирийской Латакии

Знаменитая русская «Катюша» разливается по залам исторического музея в Латакии. Эта выставка похожа на настоящий праздник. Здесь сирийцы могут вживую прикоснуться к национальным культурам самых разных народов. Мероприятие так и называется - «Прогулка по миру». Вот и египтяне уже дымят благовониями и готовятся исполнять национальные песни.

Гости из Саудовской Аравии полируют своих медных лошадей и оружие. Как объяснили участники выставки, в стране традиционно отцы дарят их своим сыновьям на 18-летие. С этого момента юноша становится мужчиной.

Выставку проводят под крышей национального музея не просто так. Во времена турецкого владычества здесь находился Караван-сарай, затем французская резиденция, и вот теперь в этих залах хранят самые различные артефакты 6000-летней истории сирийской земли.

«Для нас это настоящий праздник. Сейчас люди лишены возможности путешествовать, а здесь они могут побывать в разных уголках мира. Поэтому я привела сюда свою дочь», - поделилась посетительница Ханан Стефи.

Из каждого уголка сегодня доносится незнакомая речь. На выставку приехали двадцать делегаций из самых разных стран. У наших соотечественников, представивших свою экспозицию на мероприятии, хлебосольно накрыты столы. Пряники, пирожки с картошкой, блины с медом. В общем все, к чему эти хозяйки давно приучили своих сирийских мужей.

«Мужья что-то едят, что-то нет. Блины любят, салат оливье любят, борщ любят, а какие-нибудь селедки - такое не кушают. Смешиваем все. Получается уже русско-арабская кухня, так сказать», - рассказала представитель русской общины в Латакии Елена Гротина.

Угощения приходятся по вкусу и посетителям.

«Я не знаю как правильно называется то, что я сейчас попробовала - какие-то булочки. Очень необычные и аппетитные», - прокомментировала Сана Махмуд.

Сирийцы с удовольствием рассматривают балалайки и матрешек. Все эти вещи члены русской общины привезли сюда, когда переехали в Сирию. Инна вышла замуж за сирийца и растит двух дочерей. Но не забывает родину и каждый год приносит на выставку экспонаты домашней коллекции.

«Мы общими усилиями проживающих соотечественников собрали атрибутику России. Все из дома принесли, привозили в свое время из России. Ежегодно приносим сюда, чтобы люди видели, чем славится Россия», - описала еще одна представительница русской диаспоры в Сирии Инна Баритко.

Русскую культуру знает и молодежь. Сегодня в Сирии вообще мода на все русское: язык, музыку, танцы.

Несмотря на то, что многие страны ввели против Сирии тяжелые санкции, организаторы выставки уверены - война скоро закончится и сюда снова поедут туристы со всего мира.

«Мы ежегодно проводим подобные выставки, где гости могут ознакомиться с культурой и традициями разных государств. Мы пытаемся показать, что со всеми хотим жить в мире, что Сирия открытая и дружелюбная страна», - объяснила представитель оргкомитета выставки Далья Слейман.

А еще в музее уверены - в следующем году экспонатов станет намного больше, а география выставки станет шире, ведь все больше и больше беженцев стали возвращаться домой из самых разных стран.