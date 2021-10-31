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Последствия мощной вспышки на Солнце сняли из космоса

Валентина Пескова
22:27 31.10.2021
Мощная вспышка класса X на небесном светиле произошла 28 октября, вызвав сильную магнитную бурю.
Последствия мощной вспышки на Солнце сняли из космоса
© Фото: pexels.com
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Астронавту Европейского космического агентства Томасу Песке, который находится на МКС с 23 апреля, удалось сфотографировать полярное сияние, которое стало видимым благодаря мощной вспышке на Солнце.

«Возвращение сезона полярного сияния! Наши орбиты и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ним снова. А мы и не жалуемся!», - написал Песке в Twitter-аккаунте.

Мощная вспышка класса Х на Солнце 28 октября вызвала магнитную бурю, в связи с чем, объяснили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, жители Земли смогут наблюдать полярные сияния.

На территории России в ближайшие дни они будут замены на широтах до 55-60 градусов, то есть, по словам специалистов, вплоть до Москвы.

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