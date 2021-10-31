В стране и мире Последствия мощной вспышки на Солнце сняли из космоса Валентина Пескова Мощная вспышка класса X на небесном светиле произошла 28 октября, вызвав сильную магнитную бурю. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Астронавту Европейского космического агентства Томасу Песке, который находится на МКС с 23 апреля, удалось сфотографировать полярное сияние, которое стало видимым благодаря мощной вспышке на Солнце. «Возвращение сезона полярного сияния! Наши орбиты и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ним снова. А мы и не жалуемся!», - написал Песке в Twitter-аккаунте. Мощная вспышка класса Х на Солнце 28 октября вызвала магнитную бурю, в связи с чем, объяснили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, жители Земли смогут наблюдать полярные сияния. На территории России в ближайшие дни они будут замены на широтах до 55-60 градусов, то есть, по словам специалистов, вплоть до Москвы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика