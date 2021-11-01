В частях ВВО на Дальнем Востоке провели масштабную тренировку по антитеррору

Воинские части Восточного военного округа отработали действия по противодействию террористам. В артиллерийской бригаде по замыслу учения вооруженная группа «противника» совершила нападение на парк боевых машин, с целью захвата военной техники.

Получив сигнал о нападении, к объекту оперативно прибыли военнослужащие подразделения по противодействию терроризму и заняли огневые позиции. С использованием дымовых шашек и перекрестным огнем стрелкового оружия военнослужащие смогли за короткое время вытеснить условного противника, произвести блокирование и ликвидацию «террористов».

Как сообщили в Минобороны РФ, на масштабных занятиях группы антитеррора отработали схемы выдвижения и блокирования объектов военных городков. В общей сложности в тренировках, прошедших на территориях военных гарнизонов ВВО в Приамурье, принимали участие около 700 военнослужащих, а также было задействовано более 60 единиц военной техники.

Крупные комплексные тренировки, которые позволяют совершенствовать практические навыки и умения военнослужащих по противодействию терроризму, проводились в воинских гарнизонах общевойсковой армии ВВО, дислоцированных на территориях Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края.