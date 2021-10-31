В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 9 россиян

В ДТП с автобусом в турецкой Анталье пострадали 9 россиян. Всего в нем находилось 12 человек.

Инцидент произошел в населенном пункте Серик. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а затем перевернулся. Пострадали 9 россиян, они получили травмы различной тяжести и были доставлены в ближайшие больницы. Об этом сообщает Генеральное консульство РФ в Анталье на своей странице в соцсети.

Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних детей. Они остаются под наблюдением врачей. Сотрудник Генконсульства выехал для выяснения всех обстоятельств ситуации. Водитель автобуса задержан правоохранителями.