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В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 9 россиян

Егор Левин
18:08 31.10.2021
Сотрудник Генконсульства РФ выехал для выяснения всех обстоятельств ситуации, водитель автобуса задержан правоохранителями.
В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 9 россиян
© Фото: Helmut Corneli, imagebroker, Globallookpress
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В ДТП с автобусом в турецкой Анталье пострадали 9 россиян. Всего в нем находилось 12 человек.

Инцидент произошел в населенном пункте Серик. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а затем перевернулся. Пострадали 9 россиян, они получили травмы различной тяжести и были доставлены в ближайшие больницы. Об этом сообщает Генеральное консульство РФ в Анталье на своей странице в соцсети.

Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних детей. Они остаются под наблюдением врачей. Сотрудник Генконсульства выехал для выяснения всех обстоятельств ситуации. Водитель автобуса задержан правоохранителями.

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