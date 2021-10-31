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На Украине продолжают «воевать с мертвыми» и уничтожать памятники героям Войны

Павел Ремнев
18:27 31.10.2021
Памятники в честь героев режут глаза наследникам фашистов, которые уничтожают могилы советских воинов и хотят стереть у людей память о том, чем они должны гордиться.
На Украине продолжают «воевать с мертвыми» и уничтожать памятники героям Войны
© Фото: ТРК "Звезда"
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На Украине во Львове на этой неделе потушили Вечный огонь, который горел десятки лет на месте массового захоронения советских воинов, и начали демонтаж металлической копии ордена Великой Отечественной войны, установленный на мемориале «Марсово поле». Там в братской могиле лежат по разным данным от 3 500 до 4 500 солдат и офицеров, павших в боях за Украину. Что теперь будет с останками - можно только догадываться.

Все это происходит по официальному решению властей. Как говорят местные СМИ, Львовская мэрия давно специализируется на «войне с мертвецами». На неделе там также категорически отказались исполнять решение Верховного суда Украины о передаче в Россию останков советского разведчика Николая Кузнецова.

Символично, что все происходит в 77-ю годовщину освобождения Украинской советской социалистической республики от фашистов. Однако для современной Украины, как выясняется, этот праздник «со слезами на глазах» стал почему-то сомнительным. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, Украину, оказывается, освободила антигитлеровская коалиция - то есть британские или американские войска, и где-то там совсем чуть-чуть - советские.

На красно-черном граните памятника желтой краской по-украински написали «враг». А еще нарисовали державный трезубец: так националисты передали о своих намерениях отнюдь не тайное послание всему миру, хотя за этой выходкой вандалов скрыта самая настоящая государственная политика.

Захороненный на холме славы во Львове разведчик Николай Кузнецов в свое время стал первым разведчиком, который был удостоен звания героя СССР. Он лично своими руками уничтожил 11 фашистских генералов и высокопоставленных чиновников. Узнал координаты секретной ставки Гитлера под Винницей. Передал в Москву информацию о готовящемся покушении на лидеров антифашистской коалиции. Его операции стали примером беспрецедентной смелости и холодного расчета. Кто еще мог выкрасть командующего карательными войсками на Украине из его же особняка и отвезти в лес, к партизанам? Николай Кузнецов родился на Урале, но жизнь положил на то, чтобы освободить Украину от фашистов. Но в награду за это на Украине сейчас с надгробия Кузнецова сейчас вырвали фотографию, пытались разбить памятник и облили его краской.


Подробнее о преступном поведении националистов смотрите в репортаже Павла Ремнева в программе «Главное с Ольгой Беловой».

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