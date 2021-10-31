Полиция в Сочи задержала диван на колесах

Полицейские в Сочи задержали на дорогах города необычное транспортное средство - самоходный диван. Правоохранители сделали вывод, что «диван» не соответствует требованиям безопасности - в частности у него отсутствовали ремни безопасности.

Конструкция представляла собой платформу с двигателем, на которой был установлен диван и стол. Как сообщает Telegram-канал Mash, самоходное средство отправили на штрафную стоянку, а его владелец должен выплатить тысячу рублей.

В начале этого года Росстандарт начал разрабатывать ГОСТы, которые позволят выезжать на российские дороги самодельным транспортным средствам. Если владелец докажет, что самостоятельно собрал машину и пройдет ряд проверок - в том числе и на безопасность - тогда он сможет свободно передвигаться по российским дорогам. Например, вскоре можно будет увидеть в России абсолютно легальный Бэтмобиль.