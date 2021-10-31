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Более 1000 офицеров авиационных вузов Минобороны РФ закончили обучение

Валентина Пескова
15:23 31.10.2021
Торжественные выпуски и вручение дипломов прошли на плацах в трех городах - Краснодаре, Челябинске и Сызрани.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Больше 1000 курсантов и слушателей летных высших учебных заведений Минобороны РФ покинули стены учебных заведений и после получения дипломов готовы продолжить службу в воинских частях и соединениях ВКС.

Выпускные мероприятия с торжественным прохождением молодых офицеров по плацам 30 октября прошли в Сызрани, в Челябинске и Краснодаре.

В Сызрани выпустились летчики армейской авиации (транспортные, транспортно-боевые и ударные вертолеты) - более 260 человек. В Краснодаре прошел выпуск летчиков истребительной, штурмовой, бомбардировочной, дальней, военно-транспортной и специальной авиации (более 500 выпускников). В Челябинске дипломы получили около 240 штурманов воздушных судов всех родов авиации ВКС и офицеров боевого управления.

В выпускных мероприятиях приняли участие представители Главного командования ВКС, местных органов власти, общественных и ветеранских организации, родители и близкие выпускников. Под звуки знаменитого «Прощания славянки», с дипломами в руках, офицеры прошли мимо руководящего состава ВКС, преподавателей и родных торжественным маршем.

В ходе проведения праздника выпускникам также вручили и нагрудные знаки об окончании учебы, после чего была проведена церемония прощания с Боевыми знаменами учебных заведений и освящения молодых офицеров. В Краснодаре ее проводил Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Под звуки знаменитого «Прощания славянки», с дипломами в руках, мимо руководящего состава ВКС, преподавателей и родных торжественным маршем пройдут выпускники.

Как следует из сообщения Минобороны РФ, выпуск 2021 года - один из самых больших выпусков в истории училища на Кубани. Из него ряды Вооруженных Сил Российской Федерации пополнит 561 выпускник, из которых дипломы с отличием и золотыми медалями получили 17 человек, а диплом с отличием - 69 человек.

В этот день также выпустились летчики для стран ближнего и дальнего зарубежья. Это Абхазия, Ангола, Казахстан, Кыргызстан, Нигер, Руанда, Таджикистан, Туркменистан, Южная африканская республика.

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