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Народный артист Лев Лещенко выступил для офицеров и курсантов ВА РХБ защиты

Кира Карон
12:12 31.10.2021
Мероприятие прошло в преддверии 103 годовщины со дня образования войск РХБЗ.
Народный артист Лев Лещенко выступил для офицеров и курсантов ВА РХБ защиты
© Фото: Минобороны РФ
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В Костроме на сцене государственной филармонии перед личным составом и курсантами академии военной академии РХБЗ выступил советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко. Концерт состоялся в рамках тура «Родная земля». Гастрольный тур проходит при поддержке Российского фонда культуры.

Мероприятие посвящено 103 годовщине со дня основания войск РХБЗ ( День войск радиационной, химической и биологической защиты ). Концерт прошел с соблюдением всех противоковидных мер, в зал пускали исключительно по QR кодам.

Артист Лев Лещенко исполнил самые популярные песни всех времен - «Родительский дом», «Соловьиная роща», «тебе судьбу мою вершить», «Любовь. Комсомол и Весна» и конечно композицию «День Победы».

Приказом министра обороны РФ Льва Лещенко наградили медалью «Памяти героев отечества» за высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов. Награду артисту вручил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В заключительной части концерта прозвучала песня «Мы единое целое» в исполнении Льва Лещенко совместно с духовым оркестром военной академии под руководством военного дирижера подполковника Эдуарда Клейна.

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