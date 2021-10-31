Народный артист Лев Лещенко выступил для офицеров и курсантов ВА РХБ защиты

В Костроме на сцене государственной филармонии перед личным составом и курсантами академии военной академии РХБЗ выступил советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко. Концерт состоялся в рамках тура «Родная земля». Гастрольный тур проходит при поддержке Российского фонда культуры.

Мероприятие посвящено 103 годовщине со дня основания войск РХБЗ ( День войск радиационной, химической и биологической защиты ). Концерт прошел с соблюдением всех противоковидных мер, в зал пускали исключительно по QR кодам.

Артист Лев Лещенко исполнил самые популярные песни всех времен - «Родительский дом», «Соловьиная роща», «тебе судьбу мою вершить», «Любовь. Комсомол и Весна» и конечно композицию «День Победы».

Приказом министра обороны РФ Льва Лещенко наградили медалью «Памяти героев отечества» за высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов. Награду артисту вручил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В заключительной части концерта прозвучала песня «Мы единое целое» в исполнении Льва Лещенко совместно с духовым оркестром военной академии под руководством военного дирижера подполковника Эдуарда Клейна.