Военные летчики или гражданские геймеры: кто будет операторами беспилотников «Охотник»

Российский ударный БПЛА С-70 «Охотник» успешно проходит испытания. Пока он еще не способен полностью самостоятельно выполнять задачи, но вскоре ему это предстоит. Военный летчик, заслуженный испытатель и Герой России Евгений Фролов выразил свое мнение по вопросу будущих операторов боевых беспилотников.

Он подчеркнул, что та степень автоматизации, которая будет у финального варианта «Охотника», позволит руководству Вооруженных Сил выбирать, необходимо ли привлекать к работе с ним именно летчиков.

«Я так думаю, скорее всего, начнут с бывших летчиков, а там - жизнь подскажет. Есть исследования американцев, которые склоняются к тому, что необязательно сажать операторов с летной подготовкой. Это их мнение. Я думаю, должны пройти какие-то этапы эксплуатации, чтобы понять, нужны обязательно летные навыки, или достаточно операторских», - заявил Фролов.

Летчик отметил, что «Охотник», с которым он работает уже более 8 лет, будет все делать сам, даже если теряет связь с оператором. Если что-то пошло не так - он переходит в запасной аварийный режим, в котором также возвращается сам.

Смотрите первую часть рассказа о тяжелом, реактивном, но тихом и незаметном новейшем ударном беспилотнике С-70 «Охотник» в новом выпуске «Военной приемки» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Съемочная группа побывала на закрытом испытательном аэродроме Минобороны России и проследила за очередными тестами перспективного БПЛА. Испытания системы управления, технология дистанционного пилотирования и впервые знакомство с командой молодых конструкторов - все это в новом выпуске «Военной приемки».