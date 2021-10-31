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В Североуральске ребенок попал под автобус, катаясь с горки

Алексей Курильченко
11:25 31.10.2021
Девочка доставлена в больницу - у нее сломаны обе ноги.
© Видео: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области © Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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В городе Североуральск маленькая девочка во время катания на горке вылетела на дорогу и попала под колеса автобуса. Инцидент был записан видеорегистратором проезжавшей машины. По данным ГИБДД, у девочки сломаны ноги - она доставлена в больницу.

«Со слов мамы пострадавшей девочки, ее дочь гуляла в компании старших братьев 2013 и 2015 г.р. с ледянками на детской площадке. Почему дети катались в неположенном для игр и катания месте, пояснить не может», - сообщили в ГИБДД.

Водитель автобуса, под колеса которого попала девочка, заявил, что он не заметил ребенка. Инспекторы сообщили, что в момент инцидента мужчина был трезв.

«С его слов (водителя - Прим.ред), при движении по улице Ленина  с правой стороны на возвышенности он заметил несколько детей, и когда уже почти проехал мимо, почувствовал,  как автобус задним колесом наехал на что-то. Водитель остановил автобус, а когда вышел, увидел, что на дороге лежит девочка», - сообщили в ГИБДД.

С наступлением зимы дети в России массово выходят кататься с горок. Но иногда это приводит к трагическим последствиям из-за катания в необорудованных местах - возле рек и дорог.

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