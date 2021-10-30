Тайны прусского форта: экспедиция РГО начала исследование крепости Пиллау под Калининградом

Прусский форт Пиллау под Калининградом скрывает множество тайн. Цель новой экспедиции Русского географического общества - исследовать древнюю цитадель и узнать историю событий, происходящих с ней.

Кирпичная кладка, несмотря на возраст постройки, иногда идеально ровная. А возраст - почти 400 лет. Крепость Пиллау - одно из ключевых оборонительных сооружений Восточной Пруссии, была заложена еще в XVII веке после оккупации поселения шведской армией.

«Ценнейший артефакт - это звездчатый форт, которых не так много и сохранилось. Но это - очень старая, аутентичная постройка и, прикасаясь к любому кирпичу, мы прикасаемся к истории», - сказал руководитель экспедиции Андрей Иванов.

Несколько столетий Пиллау была неприступным оборонительным объектом. Во время Великой Отечественной войны, после штурма крепости советскими войсками весной 1945 года, многие части старинного форта были сильно повреждены, отдельные казематы замуровали.

Высота потолков здесь больше четырех метров. Еще несколько месяцев назад все помещение было целиком завалено песком и битым кирпичом. Сейчас все очищено до сводов и старинной кирпичной кладки.

Задача экспедиции - изучить крепость, составить 3D-планы доступных внутренних помещений, а главное - найти скрытые, не обозначенные на чертежах и планах. Экспедиция Русского географического общества совместно с военными саперами Балтфлота заново открывает полузабытые страницы истории.

Через Пиллау в последние дни Великой Отечественной войны пытались бежать тысячи гитлеровцев, вывозились различные ценности, в том числе похищенные на территории СССР. По одной из версий, именно отсюда морским путем могли увезти знаменитую янтарную комнату. Или же спрятать в подземельях до лучших времен. Какие тайны может хранить ранее неизведанный форт, выяснится, скорее всего, нескоро. Экспедиция Русского географического общества планируется как долгосрочная.