Врач рассказал, с какого дня болезни может развиться тяжелая форма COVID-19

Врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков сообщил, что развитие тяжелой формы COVID-19 с большим поражением легких может возникнуть через 3-5 дней после появления первых симптомов.

«В среднем при наихудшем варианте скорость может быть от трех до пяти дней, то есть от момента появления первых симптомов высокой лихорадки в течение трех-пяти дней может привести к тяжелому поражению легких», - сказал врач ТАСС.

По мнению эксперта, это связано с появлением новых штаммов, в том числе индийского дельта-штамма, и в целом от реакции индивида, который заразился: от состояния его иммунной системы, от хронических заболеваний, которые он имеет.

«Например, ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст - это наихудшее сочетание для коронавирусной инфекции», - сказал врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существует несколько, по ее мнению, основных причин новой волны коронавируса. Среди них Попова выделила, в частности, отсутствие надлежащего контроля за соблюдением мер профилактики, а также игнорирование вируса населением.