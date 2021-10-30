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Врач рассказал, с какого дня болезни может развиться тяжелая форма COVID-19

Кира Карон
07:07 30.10.2021
Течение заболевания зависит от многих факторов, в том числе от хронических болезней и состояния иммунной системы человека.
Врач рассказал, с какого дня болезни может развиться тяжелая форма COVID-19
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков сообщил, что развитие тяжелой формы COVID-19 с большим поражением легких может возникнуть через 3-5 дней после появления первых симптомов.

«В среднем при наихудшем варианте скорость может быть от трех до пяти дней, то есть от момента появления первых симптомов высокой лихорадки в течение трех-пяти дней может привести к тяжелому поражению легких», - сказал врач ТАСС.

По мнению эксперта, это связано с появлением новых штаммов, в том числе индийского дельта-штамма, и в целом от реакции индивида, который заразился: от состояния его иммунной системы, от хронических заболеваний, которые он имеет.

«Например, ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст - это наихудшее сочетание для коронавирусной инфекции», - сказал врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существует несколько, по ее мнению, основных причин новой волны коронавируса. Среди них Попова выделила, в частности, отсутствие надлежащего контроля за соблюдением мер профилактики, а также игнорирование вируса населением.

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