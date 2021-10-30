В Италии произошел мощный взрыв в жилом доме
В здании находилось 16 человек.
© Видео: @emergenzavvf, Twitter © Фото: @emergenzavvf, Twitter
Мощный взрыв произошел в итальянском городе Пинероло в жилом доме. Затем начался сильный пожар. Об этом сообщает издание Informazione.it.
В здании находилось 16 человек. В результате взрыва погибла женщина, затем ее муж. Еще трое жильцов получили травмы.
Как пишет издание, причиной возгорания, которому предшествовал взрыв, стала утечка газа.
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