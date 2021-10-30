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В Италии произошел мощный взрыв в жилом доме

Кира Карон
06:29 30.10.2021
В здании находилось 16 человек.
© Видео: @emergenzavvf, Twitter © Фото: @emergenzavvf, Twitter
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Мощный взрыв произошел в итальянском городе Пинероло в жилом доме. Затем начался сильный пожар. Об этом сообщает издание Informazione.it.

В здании находилось 16 человек. В результате взрыва погибла женщина, затем ее муж. Еще трое жильцов получили травмы.

Как пишет издание, причиной возгорания, которому предшествовал взрыв, стала утечка газа.

В России за текущую неделю произошел пятый взрыв газа. В квартире в Набережных Челнах произошел взрыв газа, в результате которого разрушились два верхних перекрытия, а куски стен отбросило на остановку. Погибла девушка, еще три человека пострадали под руинами.

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