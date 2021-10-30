В Италии произошел мощный взрыв в жилом доме

Мощный взрыв произошел в итальянском городе Пинероло в жилом доме. Затем начался сильный пожар. Об этом сообщает издание Informazione.it.

В здании находилось 16 человек. В результате взрыва погибла женщина, затем ее муж. Еще трое жильцов получили травмы.

Как пишет издание, причиной возгорания, которому предшествовал взрыв, стала утечка газа.

В России за текущую неделю произошел пятый взрыв газа. В квартире в Набережных Челнах произошел взрыв газа, в результате которого разрушились два верхних перекрытия, а куски стен отбросило на остановку. Погибла девушка, еще три человека пострадали под руинами.