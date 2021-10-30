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В США мужчина отсудил $10 млн за увольнение из-за белого цвета кожи

Анна Берестовая
05:37 30.10.2021
В США мужчина отсудил 10 млн долларов за увольнение из-за политики расового разнообразия.
В США мужчина отсудил $10 млн за увольнение из-за белого цвета кожи
© Фото: West Coast Surfer moodboard Globallookpress
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В США экс-сотрудник крупной компании смог отсудить у бывших работодателей 10 миллионов долларов по обвинению в необоснованном увольнении, продиктованном кампанией по продвижению расового разнообразия в коллективе. Данный случай произошел в штате Мичиган и коснулся судебного рассмотрения увольнения трехлетней давности.

Дэвид Дюваль был уволен с позиции старшего вице-президента по маркетингу и коммуникациям в 2018 году, после чего, в 2019, подал иск на организацию, лишившую его работы. Согласно заявлению белого мужчины, единственными причинами его увольнения стали пол и раса.

Компания отвергла обвинения Дюваля и заявила, что в действительности тот ненадлежащим образом выполнял свои должностные обязанности, из-за чего и потерял работу. Как пишет NBC News, представители фирмы выразили крайнюю разочарованность приговором и заверили, что будут использовать все юридические возможности для его оспаривания.

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